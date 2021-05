Jugendamt rechnet Betriebskosten ab : Keine Fachkraft fürs Oneworld-Mobil

Das Oneworld-Mobil macht an verschiedenen Standorten in Bad Godesberg Halt. Foto: Kerstin Ruettgerodt

Bad Godebserg Die eigentlich für den Einsatz in dem Oneworld-Mobil vorgesehene pädagogische Fachkraftstelle soll jetzt zusätzlich im Oneworld-Café eingesetzt werden. Unterdessen sieht die Stadt keine Möglichkeit, eine zusätzliche Fachkraft bereitzustellen. Die Betriebskosten des Mobils könnten indes nach wie vor mit dem Jugendamt abgerechnet werden.

Das Hin und Her um das Oneworld-Mobil ist beendet: Die eigentlich für den Einsatz in dem Wohnmobil vorgesehene pädagogische Fachkraftstelle soll jetzt zusätzlich im Oneworld-Café eingesetzt werden. Diese Fachkraft soll vor allem Jugendliche auf der Straße an ihren Treffpunkten aufsuchen. Demnach stehen dem Café nun drei Fachkraftstellen zur Verfügung. Das Angebot des Mobils soll nicht mehr als eigenständige Einrichtung fortgeführt werden.