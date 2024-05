Gerichtsverhandlung um Supermarktüberfall in Mehlem Pannen auch beim dritten Anlauf

Zu dem Überfall auf den Lebensmittelmarkt sei er von den Mitangeklagten gezwungen worden, sagte der 23-Jährige dem Gericht nun bereits zum dritten Mal. In der Wohnung des Ältesten habe man ihm Gewalt angedroht und ihn dann mit einem Küchenmesser als Waffe ausgestattet in den Markt geschickt. Er habe dort 2085 Euro Beute gemacht und das Geld in einer Tüte in eine Unterführung unter der B 9 geworfen. Dort sollten seine Kumpel es dann abholen. Wie auch in den vorausgegangenen Verfahren schweigen die Mitangeklagten bislang zu den Vorwürfen. Wenn keine weiteren Komplikationen dazwischenkommen, will die Kammer nun Ende des Monats ein Urteil verkünden.