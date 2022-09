Saisonende im Rüngsdorfer Freibad : CDU scheitert mit Petition zum Offenhalten des Panoramabads

Wer einen Köpper im Rüngsdorfer Freibad machen will, muss bis nächstes Jahr warten. Foto: Benjamin Westhoff

Rüngsdorf 810 Schwimmfreunde haben eine Petition der CDU unterzeichnet, die sich eine Verlängerung fürs Rüngsdorfer Panoramabad wünschen. Die Sommersaison ist dennoch vorbei.

Die Liegewiesen sind leer, die Tore verschlossen, und in den Becken dreht niemand mehr seine Runden: Auch im Rüngsi ist die Sommersaison endgültig vorbei. Am Sonntag endete im Panoramabad, das wegen seiner Lage unmittelbar am Rhein und mit herrlichem Blick auf das Siebengebirge äußerst beliebt ist, der Badbetrieb.