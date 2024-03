Parken in der Innenstadt Ärger über Falschparker in der Godesberger City

Egal wie engmaschig das Netz fürs Parken in Bad Godesberg ist, es finden sich anscheinend immer noch Schlupflöcher – auch wenn das nicht immer legal ist. Fast überall kostet es Geld, sein Auto in und rund um die City abzustellen. An der Kurfürstlichen Zeile für Behördengänge, am Bahnhof, an der Moltkestraße und in den Parkhäusern sowieso. Nur die Park-and-Ride-Plätze an der Stadthalle sind kostenlos, weil sie halt für Pendler gedacht sind.