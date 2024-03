131,42 Euro für Parken ohne Parkscheibe Autofahrer wehren sich in Bad Godesberg gegen Parkplatz-„Abzocke“

Seit Wochen schon fühlen sich Autofahrer in Bad Godesberg abgezockt. Zumindest diejenigen, die in der privaten Garage an der Friesdorfer Straße geparkt haben. Denn wenige Tage, nachdem sie ihre Autos dort abgestellt hatten, flatterten Bescheide in die Briefkästen. Die Forderungen lagen zwischen 121,42 Euro und 141,42 Euro, die Gründe waren vielfältig: keine Parkscheibe, kein Einkauf in dem der Garage angeschlossenen Geschäft oder überschrittene Parkzeit. Einige Autofahrer wollen zahlen, um den Vorgang abzuschließen und keinen Ärger zu haben. Andere aber wehren sich gegen die, wie sie sagen „Abzocke“ und „Schweinerei“ und schalten Polizei und Anwälte ein. So wie Thomas Koinzer und Diana Hinnenberg.