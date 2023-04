Wenig kostenfreie Parkplätze Parkplätze am Bahnhof Mehlem weichen Haltebuchten

Die Maßnahme kann Stern nicht nachvollziehen. Denn: „Die Autofahrer halten unmittelbar am Bahnhof vor der Bahnschranke und lassen ihre Leute raus“, beobachtet der Anwohner. „Es wird wohl kaum ein Autofahrer auf die Idee kommen und in der Galileistraße halten, deshalb ist die Begründung merkwürdig“, meint Stern. Er schlägt vor, dass die Verwaltung stattdessen die Bushaltestelle in der Drachenburgstraße mit der Haltebucht in der Galileistraße tauscht. „Damit die Fahrgäste der Linien 614 und 856 nicht die viel befahrene Drachenburgstraße in Richtung Bahnhof queren müssen“, so Stern. Auch auf dem Bahnhofsgelände gibt es für Pendler Parkplätze – die sind allerdings kostenpflichtig.