Verkehr in Bad Godesberg : Parkplätze spülten im vergangenen Jahr 467.000 Euro in die städtische Kasse

Der Parkplatz an der Chinesischen Botschaft wird kaum genutzt, was sich auch an den Einnahmen ablesen lässt. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Im vergangenen Jahr sind die Einnahmen durch Parkgebühren in Bad Godesberg wieder gestiegen – sie sind höher als im Vor-Corona-Jahr 2019. Der Parkplatz an der Chinesischen Botschaft generiert nur wenige Einnahmen.



Von Maximilian Mühlens

Entlang der Kurfürstenallee in Bad Godesberg sind es vor allem die drei großen Parkplätze, die sich direkt vor der Kurfürstlichen Zeile befinden, die von den Autofahrern zum Parken genutzt werden. Nur eine Nebenrolle spielt dabei der kleine Parkplatz an der Chinesischen Botschaft.

Durch eine Große Anfrage wollte der Bürger Bund Bonn (BBB) nun wissen, wie sich der kleine Parkplatz an der Botschaft, aber auch wie sich die Einnahmen durch die Parkraumbewirtschaftung in den vergangenen Jahren in Bad Godesberg entwickelt haben.

In Bad Godesberg werden 411 Parkplätze bewirtschaftet

Laut Stadtverwaltung umfasst der Parkplatz an der Chinesischen Botschaft genau 36 Plätze für Fahrzeuge. „Insgesamt werden 411 Parkplätze bewirtschaftet“, teilt die Verwaltung in einer Stellungnahme mit. Alle Plätze würden detailliert im Straßenverzeichnis aufgelistet, die Liste ist im Internet auf der Webseite der Stadt Bonn einsehbar. Unterteilt werden die Straßen in Bad Godesberg in die Zone 2 und Zone 3. In Zone 2 kostet die angefangene halbe Stunde 1,50 Euro, in Zone 3 ein Euro.

2019 haben die Parkscheinautomaten nach Angaben der Stadtverwaltung genau 465.176,60 Euro eingenommen. 2020 waren es knapp 378.000 Euro, 2021 dann 361.000 Euro und 2022 waren es wieder etwa 467.000 Euro. Insgesamt sind die Einnahmen demnach seit 2019 wieder gestiegen, nachdem die Einnahmen in den vergangenen Jahren gesunken waren. Ausschlaggebend wird dafür im vergangenen Jahr wohl auch die Erhöhung der Parkgebühren durch die Stadt gewesen sein. Seit Ende Juli gelten in der Bundesstadt andere Gebührensätze.

Parkplatz an der Chinesischen Botschaft generiert nur wenige Einnahmen

Anders sieht es beim Parkscheinautomat 318 aus – der Automat generiert die Einnahmen am Parkplatz an der Chinesischen Botschaft. 2019 lagen die Einnahmen noch bei 4594 Euro, 2020 wurden 1622,20 Euro eingenommen. Einen regelrechten Einbruch gab es 2021, damals waren es nur 508 Euro, die erwirtschaftet werden konnten. Im vergangenen Jahr waren es wieder 2126 Euro. „Nicht anteilsmäßig berücksichtigt werden kann das Handyparken, da die jeweiligen Anbieter die Kosten nicht den einzelnen Standorten zuordnen“, so die Verwaltung in ihrer Stellungnahme, die federführend vom Tiefbauamt beantwortet wurde.

Reparaturen der Automaten kosten im Jahr 1000 Euro

Der BBB interessierte sich auch für die Einnahmen, die durch die Ahndung von Parkverstößen auf den bewirtschafteten Parkplatzflächen getätigt werden konnten. Eine Zahl kann allerdings seitens der Stadtverwaltung nicht genannt werden – für keines der vergangenen Jahre. „Eine Aufteilung zwischen bewirtschafteten und nicht bewirtschafteten Parkflächen findet nicht statt. Eine entsprechende Auswertung ist systembedingt daher nicht möglich“, so die Verwaltung.

Die Kosten für die Reparaturen der Parkautomaten hält sich in Bad Godesberg im Rahmen. Laut Stadt würden jährlich rund 1000 Euro für Reparaturen an den Automaten anfallen.