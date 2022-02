Parkraumstrategie für Bonn : Bad Godesberger Politik lehnt Parkraumkonzept ab

Das kostenfreie Parken an Samstagen könnte in Bad Godesberg bald wegfallen. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die geplante Parkraumstrategie der Verwaltung hat in der Bad Godesberger Bezirksvertretung für eine kontroverse Diskussion gesorgt. Die Gesamtvorlage wurde abgelehnt, zwei Änderungspunkte beschlossen – doch auch die wurden nur einen Tag später vom Hauptausschuss kassiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Der von der Verwaltung vorgelegte Zielbeschluss zur gesamtstädtischen Parkraumstrategie sorgte in der Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg (BV) am Mittwochabend für eine kontroverse und vor allem langwierige Diskussion. An ihrem Ende wurde die Vorlage im Ganzen mit Mehrheit gegen Uli Barth und Gabriel Kunze von der SPD abgelehnt – die Grünen und Angelika Stabenow von der SPD enthielten sich bei der Abstimmung. Beschlossen wurden allerdings zwei Änderungswünsche, die von der FDP eingebracht worden waren. Danach sollten Handwerksbetriebe, Pflegedienste sowie alle mit der gesundheitlichen Versorgung im Zusammenhang stehenden Lieferdienste von der Parkraumstrategie ausgenommen werden. Park & Ride-Parkplätze, wie beispielsweise die Rigal‘sche Wiese sollten ebenfalls von der neuen Strategie verschont bleiben.

Änderungsvorschläge hatten nur einen Tag Bestand

Die Wünsche hatten allerdings nur kurz Bestand: Nur einen Tag später wurden beide Anregungen vom Hauptausschuss mit Mehrheit wieder kassiert. Die Verwaltungsvorlage sieht für Bad Godesberg vor, dass Bewohnerparken und eine Bewirtschaftung im Godesberger Zentrum in den Jahren 2023 bis 2024 eingeführt werden sollen. In Schweinheim 2025 bis 2028 und langfristig auch in Rüngsdorf und in Lannesdorf. In Hochkreuz/Plittersdorf ist ein Parkraumkonzept bereits beauftragt – umgesetzt werden soll es noch in diesem Jahr.

Kein kostenfreies Parken mehr an Samstagen

Im Zentrum würde durch die geplante Parkraumstrategie,insbesondere durch den Änderungsantrag der Ratskoalition zur Gebührenordnung, zum Beispiel das kostenfreie Parken samstags auf den Parkplätzen an der Kurfürstenallee wegfallen. Inbegriffen ist dabei auch die Einrichtung von sogenannten Quartiersgaragen und eine neue Parkgebührenordnung – eine angefangene halbe Stunde soll künftig 1,50 Euro kosten.

Die Grafik zeigt die geplanten Maßnahmen der Ratskoalition in Bad Godesberg. Foto: GA

„Wir lehnen eine deutliche Gebührenanhebung ab“, so Jens Röskens von der CDU. Es brauche zwar Veränderungen, aber nicht solche. Das Thema der Ein- und Auspendler werde dabei nur unzureichend behandelt. Wolfgang Heedt von der FDP plädierte für Ausnahmen vor allem für Handwerker, denn diese seien auf ihre Autos angewiesen und müssten bei ihren Kunden auch entsprechend parken. CDU und FDP sahen die Gefahr, dass durch erhöhte Parkgebühren, die Menschen weniger in die Stadt kommen würden. In Zeiten der Corona-Pandemie wäre dies kein gutes Signal.

SPD und Grüne begrüßen das Konzept

Uli Barth von der SPD begrüßte das Konzept ausdrücklich. Er erinnerte daran, dass ausschließlich das oberirdische Parken teurer werden soll, aber nicht das Parken in den Tiefgaragen. Die Menschen müssten dazu bewegt werden, auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) umzusteigen – dabei räumte er allerdings ein, dass dieser in der Bundesstadt relativ teuer sei. Allerdings sei es auch nicht mehr aktuell, dass eine Innenstadt nur dann attraktiv ist, wenn man mit dem Auto bis vor das Geschäft fahren könne. „Würde man diesen Gedanken weiterdenken, so würde es auch keine Fußgängerzonen geben“, so Barth. Dies sei aber eine der wichtigsten Änderungen der vergangenen Jahre gewesen, so der SPD-Politiker. „Wir finden das Konzept richtig gut – es ist eine absolut runde Sache“, so Nicole Unterseh von den Grünen. Der öffentliche Raum sei schließlich knapp, sodass es eine Umverteilung geben müsse. „Zwangsläufig müssen die Gebühren erhöht werden, wenn wir mehr klimafreundliche Mobilität haben möchten“, so Unterseh.

Mehreinnahmen müssen für ÖPNV ausgegeben werden

Die Mehreinnahmen aus den Gebühren sollten dann aber auch in günstigere Tickets und für den Ausbau des ÖPNV verwendet werden. Ihrer Meinung nach werden die Städte durch weniger Autos eher attraktiver, statt, wie viele befürchten, unattraktiver. „Ich bin sicher, dass der Einzelhandel durch weniger Autos und weniger Suchverkehre profitieren wird, statt zu leiden“, so Unterseh. Dabei verwies sie auf die Sonderregelungen für Handwerker, die in der Strategie bedacht worden seien, sodass es für diese keine Probleme geben werde. „Das Auto trägt nicht zur Steigerung der Attraktivität der Innenstädte bei“, ergänzte Michael Wenzel von den Grünen.

Bürger Bund Bonn: „Vergrämung des Individualverkehres“

„Aus der Vorlage geht klar hervor, dass Parkraum reduziert werden soll“, so Marcel Schmitt vom Bürger Bund Bonn (BBB). Wenn man Parkraum reduziere, führe das dazu, dass andernorts der Parkdruck steige – nämlich dort, wo die Parkraumstrategie aktuell noch nicht greife, so die Befürchtung Schmitts. Er fragte sich zudem, wo Quartiersgaragen in Bad Godesberg entstehen sollen. Schmitt bezeichnete die Strategie als „Vergrämung des Individualverkehrs“. Wolfgang Heedt fragte, wie im „Villenviertel die Autos verschwinden sollen“. „Wo sollen dort Quartiersgaragen hin?“, so der FDP-Bezirksverordnete. Lösungen sehe er in dem Konzept nicht, vielmehr wolle die Koalition den Menschen „in die Tasche greifen“.

Verwaltungsvertreter zeigte sich überrascht

Manuel Mayer, Sachgebietsleiter der Verkehrsplanung in den Stadtbezirken, zeigte sich überrascht aufgrund der vielen negativen Stimmen zum Konzept. „Ich kann mich an eine Sitzung der Bezirksvertretung erinnern, die auch noch gar nicht so lange her ist, da ging es um die vielen Fremdparker im Villenviertel, die die Parkgebühren am Bahnhof umgehen und kostenlos in den Wohnstraßen parken“, so Mayer. Damals habe es großen Konsens darüber gegeben, den Parkraum vor Ort zu untersuchen und für die Anwohner Parkraum durch Bewirtschaftung zu schaffen, um die Fremdparker zu verdrängen. Daher würde das Konzept seiner Meinung nach positive Ansätze haben. Mit der Parkraumstrategie wolle man nicht das „Auto vollständig verbannen“. „Es geht darum, die knappen Ressourcen und die engen Straßenräume optimaler zu nutzen und attraktiver zu gestalten“, so Mayer.

Nachdem der Zielbeschluss zur Parkraumstrategie am Donnerstagabend mit Mehrheit gegen CDU, BBB und FDP vom Hauptausschuss beschlossen wurde, wird es noch eine Anhörung in der Bezirksvertretung Bonn und abschließend am 10. Februar die Entscheidung des Stadtrates geben.