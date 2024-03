Rettungswehren rücken zur Rheinfähre aus Passanten holen Frau bei Bad Godesberg aus dem Rhein

Plittersdorf · Am Montagabend bemerkten Passanten eine Frau im Rhein in der Höhe der Fähre Bad Godesberg-niederdollendorf treiben. Die Hintergründe waren noch am Abend unklar. Die Frau ist jedoch lebend zurück an Land.

04.03.2024 , 23:00 Uhr

Passanten fanden am Montagabend eine Frau im Rhein. Zur Rettung rückte auch der Rettungsdienst Niederdollendorf mit einem Boot an. Foto: Ralf Klodt





Von Ralf Klodt und Chantal Dötsch