Sachschaden in fünfstelliger Höhe 80-Jähriger fährt in Pennenfeld in Garagenzeile

Zu einem kuriosen Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwochabend in Pennenfeld gekommen. Wie Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage bestätigte, war um 19.51 Uhr ein 80 Jahre alter Fahrzeugführer in seinem Mercedes auf der Kortrijker Straße in Richtung Max-Planck-Straße unterwegs gewesen.