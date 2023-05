Wohnungen bleiben versiegelt Ursache des Kellerbrandes in Pennenfeld noch unklar

„Betretungsverbot“ steht am Eingang des Mehrfamilienhauses an der Paracelsusstraße in Pennenfeld. Auf dem leuchtend roten Aushang der Bonner Polizei ist weiterhin zu lesen: „Diese Brandstelle ist [...] beschlagnahmt.“ Dazu der Hinweis: „Eine Zuwiderhandlung gegen das Betretungsverbot kann strafrechtliche Konsequenzen haben.“ Hintergrund für die polizeiliche Maßnahme war ein Kellerbrand in der Nacht von Freitag auf Samstag, der auch die Bonner Feuerwehr in einem größeren Ausmaß beschäftigt hatte.