Bürgerservice im Godesberger Rathaus : Per Touchscreen zum neuen Ausweis

Bad Godesberg Die Bonner Stadtverwaltung setzt im Bad Godesberger Rathaus ein Selbstbedienungs-Terminal ein. Die Außenstellen in Beuel und Hardtberg sollen in Kürze folgen. Der Datenschutz ist laut Stadt gewährleistet.

Gleich im ersten Schritt informiert der große Touchscreen des Automaten über den bunten Strauß an Pässen und Formularen, die mit den hier erfassten Fotos und Unterschriften bestückt werden können: Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Aufenthaltstitel und viele andere Notwendigkeiten des Lebens profitieren von der digitalen Datenübermittlung. In Bad Godesberg wählen die Nutzer zwischen Bild und Unterschrift für einen Reisepass als ePass, einem Personalausweis, einem vorläufigen Reisepass oder einem Kinderausweis.

Die Kamera passt sich der Größe des Antragstellers an

Wer sich angesichts der hohen Kameraposition Sorgen wegen seiner Körpergröße macht, erkennt die Flexibilität der Bedienungseinheit spätestens dann, wenn die gesamte Apparatur wie von Geisterhand auf die Kopfhöhe des menschlichen Fotomotivs herunterfährt. In unserem Testfall brauchte das Gerät drei Anläufe, dann passte es. Ist die Ablichtung im Kasten, gilt es nur noch, mit dem anhängenden Stift seine Unterschrift auf einem kleinen Panel zu verewigen. Einzig angesichts der aktuellen Situation wunderte es ein wenig, dass sich weder Desinfektionsmittel am Gerät befanden, noch Hinweise darauf, unter welchen Umständen und wie lange man die Maske in dem recht kleinen Warteraum ablegen darf.

Die Stadt äußert sich nicht zu Kosten

Grund genug also für die Stadt, auch in Bad Godesberg den Einsatz zu testen. Laut Pressemitteilung soll für die Außenstellen in Beuel und Hardtberg in Kürze ebenfalls jeweils ein Selbstbedienungs-Terminal beschafft werden. Zu den Kosten äußert sich die Verwaltung nicht: „Zu den Vertragsinhalten mit der betreffenden Firma können keine Aussagen getroffen werden“, sagte Buchmiller. Für Bad Godesberg gibt es noch keine offizielle Statistik. „Vergangene Woche haben etwa zehn Personen die Station genutzt“, antwortet die Presseamtsmitarbeiterin. Aber das Gerät sei ja auch erst seit wenigen Tagen in Betrieb.