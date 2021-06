Baumwächter-Tag in Plittersdorf : Petition drängt zu Alternativroute für Radschnellweg

Plittersdorf Im Park Carstanjen informierten am Sonntag die Baumwächter über ihre Initiativen. Mit einem Baumlückenkataster soll schneller deutlich werden, wo Bäume fehlen. Für die benötigten Fotos wird Hilfe aus der Bevölkerung gesucht - ebenso beim geplanten Radschnellweg, um diesen zu verlegen.

Seit einem Jahr setzen sich Anwohner in Plittersdorf für den Erhalt von Bäumen in ihrer unmittelbaren Umgebung ein. So konnte die Bäumwächter-Initiative laut eigenen Angaben mit einer mehrwöchigen Giesaktion bereits die Bäume im Park Carstanjen durch die Dürre bringen. Am Sonntag traf sich der Kreis der Aktiven zu einer Info-Veranstaltung in der Grünanlage. Parents for Future und Parachutes waren als Unterstützer vor Ort.