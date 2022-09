Thomas-Gemeinde in Bonn-Friesdorf : Pfarrer Eckert geht nach Leverkusen

Zupackender Pfarrer: Siegfried Eckert wechselt nach 17 Jahren in Friesdorf nach Leverkusen. Foto: Sebastian Tews

Friesdorf Siegfried Eckert hat seine Friesdorfer Kirchengemeinde in vieler Hinsicht geprägt. Im vergangenen Jahr knirschte es allerdings im Gebälk. Das Presbyterium löste sich auf.

Der langjährige Pfarrer der evangelischen Thomas-Kirchengemeinde, Siegfried Eckert, verlässt die Gemeinde nach über 17 Dienstjahren. Der 58-Jährige wechselt nach Leverkusen zur Christusgemeinde. Wie der Evangelische Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel am Freitag mitteilte, sei er dort im Rahmen eines Wahlgottesdienstes mit acht zu eins Stimmen gewählt worden.

Eckert: Wechsel war „überreif“

Eckert selbst bezeichnete den Wechsel der Mitteilung zufolge als „überreif“. Auf der Homepage seiner Gemeinde verweist er darauf, dass aller guten Dinge drei seien. Nach zehn Jahren in Essen und 17 Jahren in Bonn ziehe es ihn nun für die verbleibenden sieben Jahren nach Leverkusen. Der „Dorfpfarrer“, wie sich Eckert gern selbst bezeichnet, blicke „dankbar auf seine Godesberger Zeit zurück, in der Schönes und Außergewöhnliches gelang“, schreibt der Kirchenkreis. Eckert selbst war für eine Stellungnahme am Freitag nicht zu erreichen.

Der Pfarrer kam in München auf die Welt. Ursprünglich kommt er aus der bayerischen Landeskirche, in der ein Wechsel der Pfarrstellen im Zehn-Jahres-Turnus üblich ist. Ordiniert wurde er in Wachtberg-Pech.

Die Arbeit des Theologen, der vor drei Jahren sein silbernes Ordinationsjubiläum feierte, war für die Gemeinde in mancherlei Hinsicht prägend. Der Kirchenkreis hebt sein langjähriges Wirken als evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bonn hervor. Eckert gründete die Friesdorfer Flüchtlingshilfe, war Initiator von Paulus-for-Future „und wurde eine gesellschaftliche Stimme der Stadt“. Er führte Jazzvespern ein und die Kabarettistischen Glaubenswochen. Der Anbau des Kulturcafés Selig, die Sanierung des Kirchhofes und Gemeindesaales fielen in seine Amtszeit.

Herzensangelegenheit Gottesdienst

Zum Jubiläum 2019 sagte er gegenüber dem GA: „Meine Herzensangelegenheit ist nach wir vor das Feiern des Gottesdienstes und das Predigen.“ Außerdem beerdige er gern. Denn während der Trauerfeiern werde deutlich, dass es um den Menschen gehe.