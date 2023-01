Sinnieren über den Optimismus : Philosophischer Salon in Bad Godesberg diskutiert im Wohnzimmer

Große Runde: Markus Melchers (r.) moderiert den Philosophischen Salon bei Isobel Frost-Ohm (l.). Foto: Barbara Frommann

Muffendorf Der nächste Philosophische Salon steht an. Die Teilnehmer diskutieren im Wohnzimmer und fragen sich, wie optimistisch man sein kann und darf.

Den Philosophischen Salon im Wohnzimmer der Muffendorferin Isobel Frost-Ohm gibt es auch in diesem Jahr wieder. Jeweils jeden vierten Freitag des Monats soll es bei der ehemaligen Lehrerin der Independant Bonn International School wieder von 19.30 bis 21.30 Uhr muntere Debatten um zeitlos packende Themen geben.

Begonnen wird am 27. Januar mit der Frage: „Wann darf ich optimistisch sein?“ Die Gesprächsführung hat wie immer seit 19 Jahren Markus Melchers. „Bis jetzt hat sich bis auf die Frage zu ‚Krieg und Liebe’ noch kein Thema wiederholt“, ist der auch regional tätige „ambulante Philosoph“, so seine Bezeichnung, stolz auf das ambitionierte Dialogangebot.

Auf die Frage, inwieweit sich in seinen allgemein gehaltenen Themenstellungen bei den Terminen das aktuelle Weltgeschehen spiegele, antwortet der 59-Jährige, er lege seine Themen ja einmal für das ganze Jahr fest. „Deshalb kann auf aktuelle Ereignisse nur in den Veranstaltungen selbst Bezug genommen werden. Und dies geschieht auch.“

Über den „Überdruss“ soll am 24. Februar ausgiebig diskutiert werden, am 24. März über „Gemeinwohl und Egoismus“. Am 21. April will Melchers fragen: „Warum handele ich nicht immer gemäß meiner Einsicht?“

Am 26. Mai wird er sich mit der Gästeschar auf den geblümten Sesseln bei Frost-Ohm den philosophischen Aspekten der „Globalisierung“ widmen. Am 23. Juni lädt Melchers zum Thema „Sehen und Hören“, am 28. Juli zur Frage „Brauchen wir neue Utopien?“ und in den folgenden Monaten zum Austausch über die „Maßlosigkeit“ (25. August), „Vergangenheit und Zukunft“ (22. September), „Fantasie und Wirklichkeit“ (27. Oktober) und „Zufriedenheit“ (24. November).

Neugierde zählt

In der Regel halte sich der Anteil von Männern und Frauen die Waage, so Melchers: „Der Altersdurchschnitt dürfte über sechzig Jahren liegen.“ Der Philosoph sagt, es seien Leute, die sich etwas eingehender mit einem Thema beschäftigen möchten. „Es sind Menschen, die dies in einer ruhigen, von dem Modell Talkshow entkoppelten Atmosphäre des gegenseitigen Respekts tun möchten“, betont Melchers. Es kämen Teilnehmer, die für sich die Relevanz philosophischen Denkens entdeckt hätten und neugierig auf die Ansichten anderer seien. „Wenn sich auch im Laufe der knapp zwanzig Jahre des Bestehens die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises geändert hat, so sind diese Bedürfnisse doch weitgehend unverändert geblieben.“

Am Anfang drei Zitate

Beobachte er denn, dass sich die Teilnehmer angesichts der aktuell überhitzten Diskussionskultur überhaupt noch zuhören können? Gibt es heute andere Verläufe als vor Jahren? Melchers sagt salomonisch, er schaffe den Einstieg ins jeweilige Thema nach wie vor über drei prägnante Zitate. Und der sich daran anschließende Debattenverlauf sei „immer noch nicht vorhersehbar“. Der Erfolg gibt dem Mann mit der Praxis „Sinn auf Rädern“ recht: Übrigens führt Melchers auch einmal im Monat Interessierte in Philocafés in den Räumen der Theatergemeinde Bonn und im Café Camus sowie viermal im Jahr im Godesberger Haus der Familie zusammen.