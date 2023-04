Anlage auf dem Heiderhof Pläne für Heiderhofer Sportplatz können wegen Naturschutz nicht umgesetzt werden

Der Hauptausschuss hatte daraufhin 2019 beschlossen, ein alternatives Nutzungskonzept unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu entwickeln. In den Jahren 2019 und 2020 wurde ein Beteiligungsverfahren durchgeführt. „Eine Empfehlungskommission hatte seinerzeit den politischen Gremien eine Vorentwurfsplanung zur Realisierung vorgeschlagen. Die Bezirksvertretung Bad Godesberg hat in ihrer Sitzung am 28. April 2021 der vorgeschlagenen Vorentwurfsplanung zugestimmt“, heißt es in der Vorlage weiter. Die Verwaltung wurde mit dem Beschluss ermächtigt, „weitere Planungsleistungen und die erforderlichen naturschutzfachlichen Gutachten für die geplante Umgestaltung des Sportplatzes zu einem Generationenpark“ für alle Bürger in Auftrag zu geben. Entstehen sollte ein Projekt mit „Modellcharakter“, wie Sportamtschef Stefan Günther damals sagte, denn neben einem Fußball- und Basketballplatz sollten auch andere Spielflächen entstehen.