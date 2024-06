Herzenssprechstunde für Bad Godesberg Pläne für neue Mehrzweckhalle in Mehlem schreiten voran

Gut besucht war die „Herzenssprechstunde“, zu der das Generationennetzwerk am Donnerstag in die Johanneskirche in Pennenfeld die Bürger aus Lannesdorf, Mehlem und Pennenfeld eingeladen hatte. Lang war die Liste der angesprochenen Themen, die Moderatorin Ebba Hagenberg-Miliu zu Beginn sammelte. Bei diesem Format bestimmen die Bürger die Themen. Sinn und Zweck ist eine sachliche Diskussion und wein fairer Umgang miteinander. Den Fragen und Anliegen der Bürger stellten sich neben Politikern aus allen Parteien, die in der Bezirksvertretung vertreten sind, auch Verantwortliche aus der Bezirksverwaltung, dem Jugendamt, von Polizei und Ordnungsamt, dem Abfallentsorger Bonnorange und den Stadtwerken. Knapp 20 Punkte landeten schließlich auf der Liste von Hagenberg-Miliu.