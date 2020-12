Weißer Lack : Jugendliche besprühen neun Fahrzeuge in Plittersdorf

Bunte Auswahl an Spraydosen: Die Jugendlichen haben in Plittersdorf wohl nur eine Farbe benötigt. Foto: DPA

Bonn In Plittersdorf sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos mit Farbe besprüht worden. Ein Augenzeuge beobachtete die mutmaßlichen Täter.

Zwei unbekannte Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sollen sich in der Nacht auf Sonntag an Fahrzeugen in Plittersdorf zu schaffen gemacht haben. Insgesamt neun geparkte Fahrzeuge in der Mohrenstraße und der Dollendorfer Straße sollen Opfer ihrer Spraydosen mit weißer Lackfarbe geworden sein.