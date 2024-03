Podcast „Akte Rheinland“ Der mysteriöse Tod von Jens Bleck

Jens Henrik Bleck war 19 Jahre alt, als er in der Nacht zum 9. November 2013 ums Leben kam. Nach einem Disco-Besuch in Bad Honnef verschwand der Student aus Bad Godesberg zunächst spurlos, bis am 24. November seine Leiche im Rhein gefunden wurde – gut 50 Kilometer flussabwärts, in Stammheim im Nordosten Kölns. Was genau an dem Abend passiert ist, ist nach wie vor nicht geklärt. Ein Unfall oder gar Suizid wurden ausgeschlossen.