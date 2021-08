Podiumsdiskussion in Bad Godesberg zur Wahl : Planlosigkeit zur Stadthalle stört alle Politiker

Bad Godesberg Auf Einladung des Generationennetzwerks diskutieren Politiker aller Godesberger Parteien im Kleinen Theater. Die Themen reichen von Klimawandel und Stadtentwicklung bis zu einer möglichen Vernachlässigung des Stadtbezirks durch Bonn. Bei der Stadthalle sind sich alle Podiumsteilnehmer einig.

Großprojekte wie in der Deichmannsaue sind umstritten

Los ging es mit dem Klimawandel in Zusammenhang mit der Stadtentwicklung. „Was lernt die Politik daraus auch angesichts der Ahr-Katastrophe?“, wollte Journalistin Hagenberg-Miliu wissen und führte große Wohnprojekte in Bad Godesberg an. Dass sich Investitionen in den Klimaschutz lohnten, zeige sich am elf Millionen Euro teuren Entlastungskanal in Mehlem, so Bezirksbürgermeister Jansen. Deutschlandweit, so auch bei den Bauplänen für die Deichmannsaue, müsse man aber schauen, ob Hochwasserkarten noch aktuell seien: „Das sind sie nämlich nicht.“