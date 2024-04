Bad Godesberger Innenstadt Wann der Dönerladen von Lukas Podolski in Bad Godesberg eröffnet

Es tut sich was in der Bad Godesberger Einzelhandels- und Gastrowelt. Zwar stehen einige Ladenlokale (noch) leer und der ein oder andere Betrieb schließt seine Türen. Auf der anderen Seite aber stehen einige Neueröffnungen. Unter anderem gibt es bald einen Dönerladen von Lukas Podolski in der Godesberger Innenstadt. Und an dem ehemaligen Gutenberg-Gebäude sind die Arbeiten gestartet.