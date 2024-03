Geplante Anlage auf dem Heiderhof Politik fordert mehr Infos zu geplanten Windrädern

Die Forderungen der CDU ging dem Bürger Bund Bonn (BBB) nicht weit genug, der in einem Änderungsantrag noch ergänzende Infos forderte: Dabei ging es etwa darum, auch Vertreter des Fraunhofer Instituts für Hochfrequenz- und Radartechnik in Wachtberg einzuladen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Fragen dazu gegeben, ob die Windräder die Funktion des Weltraumbeachtungsradars in Werthhoven beeinträchtigen würden. Außerdem wollte der Bürger Bund wissen, wo es im Gebiet, in dem die Anlagen stehen sollen, geschädigte Waldflächen gibt, und wie der Erlös der Windräder im Stadtwerke-Konzern verteilt wird.