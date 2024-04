Bahnhof Bad Godesberg Politik ist geteilter Meinung über Fahrradparkhaus-Pläne

Anders sieht der Bürger Bund Bonn den Vorschlag. „Das ist nicht das, was wir wollten“, so Marcel Schmitt. Zumal sich die Frage stelle, ob ein Betreiber – sollte er überhaupt gefunden werden – eine automatisierte Abstellanlage wirtschaftlich führen könne. Und falls ja, zu welchen Konditionen. Schließlich nutze es nichts, Angebote zu schaffen, die wegen des Preises nicht angenommen würden. Die vier Fahrradparkhäuser in Bonn, für die die Stadtwerke verantwortlich zeichnen, verfügten zwar über eine geringere Kapazität als das geplante in Godesberg, befänden sich dafür aber in städtischem Eigentum. Da stelle sich die Frage, ob es nach Wegfall von Werkstatt und Verleih nicht doch sinnvoller sei, das Parkhaus auf eigener Fläche, zum Beispiel links neben dem Bahnhof, zu errichten.