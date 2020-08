Kommunalwahl 2020 : Politiker Marcel Schmitt will eine bessere Lobby für den Stadtbezirk

Bad Godesberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Der BBB-Politiker Marcel Schmitt möchte,dass die bauliche Nachverdichtung gestoppt wird.

Marcel Schmitt (Bürger Bund Bonn, BBB) ist das, was man einen echten Bad Godesberger nennt. 1966 wurde er im damaligen Markusstift an der Burgstraße geboren. In Bad Godesberg, das damals noch nicht zur Stadt Bonn gehörte, wie er betont. Schmitt lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Muffendorf. Kommunalpolitik ist für ihn kein Neuland. Schmitt ist seit 2004 Mitglied, beziehungsweise beratendes Mitglied der Bezirksvertretung Bad Godesberg. Seit 2014 ist er Bezirksfraktionsvorsitzender in dem Gremium. Doch die Liste geht noch weiter: Seit 2009 ist Schmitt Mitglied des Stadtrats sowie umwelt-, verkehrs- und baupolitischer Sprecher der BBB-Fraktion. Seit Februar 2016 leitet er die BBB-Stadtratsfraktion.