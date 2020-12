Stadtentwicklung in Bad Godesberg : Politiker sprechen sich für Erhalt des Rathauses aus

Stadtentwicklung in Bad Godesberg

Bad Godesberg Nach der Bezirksvertretung hat auch der Bonner Rat grünes Licht für den Fortbestand des Rathauses in Bad Godesberg gegeben. Sollte sich die Hochschule Bonn/Rhein-Sieg ansiedeln, wird eine Koexistenz von Bürgerdiensten und Wissenschaft angestrebt.

Da der Rat noch hatte tagen dürfen, wurde dort der Bürgerantrag thematisiert, der sich für den Erhalt des Rathauses in der Kurfürstlichen Zeile aussprach – und gleichzeitig „Bedingungen für den Erhalt von Objekten“ dort festzurren wollte. Bereits die Bezirksvertretung hatte diesem – leicht geändert – im Oktober mit Mehrheit gegen die FDP zugestimmt. Jetzt gab es ein einstimmiges Ergebnis bei Enthaltungen von BBB und AfD.

Im Kern besagt der Antrag, dass der Altbau in der Kurfürstenallee 2-3 auch künftig für Bürgerdienste (insbesondere Meldeamt und Trauzimmer) erhalten bleiben soll. „Dafür müssen ausreichend Räumlichkeiten vorgehalten und angemessen ausgestattet werden“, heißt es weiter. Allerdings mit einer von der SPD angeregten Änderung: Der möglichen Ansiedlung des Fachbereichs Cybersecurity der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg soll dies nicht entgegenstehen. Im Gegenteil. Wie berichtet, kann man sich vorstellen, Bürgerdienste und Hochschule an diesem Standort zu vereinen.

Stadtverwaltung hatte sich gegen Festlegung aufs Rathaus ausgesprochen

Die Stadtverwaltung hätte es gerne gesehen, wenn die Politiker der Festlegung auf das Rathaus als Rathaus nicht gefolgt wären. Sie hatte deshalb empfohlen, diesen Passus abzulehnen. Dem Ansinnen folgte das lokale Gremium nicht. Vertretbar ist für alle Seiten dagegen, bei einer Ansiedlung keine Zusagen hinsichtlich der in kommunalem Eigentum befindlichen Gebäude Musikschule, Haus an der Redoute und Kurfürstenbad sowie Redoutenpark zu machen.

Für die Godesberger Seele nicht unwichtig: Eine Veräußerung des alten Rathauses, Teil der als Tafelsilber bezeichneten Zeile, soll möglichst nicht, und wenn doch nur im Wege einer Erbbauregelung an das Land erfolgen. Falls das nicht regelbar ist, soll in einem Kaufvertrag mit dem Land NRW sichergestellt werden, dass die Immobilie nur an die Stadt zurückverkauft werden kann – Dritte somit außen vor bleiben.