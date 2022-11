Wachtberg und Lannesdorf : Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Kindergärten

Lannesdorf/Wachtberg Nach mehreren Einbrüchen in Lannesdorf und Wachtberg ermittelt nun die Polizei. Einbrecher hatten mehrere Kindergärten ins Visier genommen.

Kindergärten in Lannesdorf und Wachtberg wurden am vergangenen Wochenende von Einbrechern ins Visier genommen. Im Zeitraum vom vergangenen Freitagnachmittag, 25. November, bis Montagmorgen, 28. November, waren mehrere Unbekannte teilweise erfolgreich.

Laut Polizei entwendeten die Täter Computer und Kameras. Bei einer Einrichtung in Bonn-Lannesdorf scheiterten die Einbrecher an den Sicherheitseinrichtungen. In Wachtberg-Villiprott brachen die Täter die Terrassentüre auf und durchsuchten anschließend das Gebäude. In Villiprott ist nach Angaben der Polizei mindestens ein Laptop gestohlen worden.