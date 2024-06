Verdacht der Brandstiftung Polizei ermittelt wegen Brandserie in ehemaligem Schulgebäude in Bad Godesberg

Die drei leerstehenden Schulgebäude in der Friesdorfer Straße, auf deren Terrain die Wohnungsbaugenossenschaft „Zusammenstehen“ 55 Wohnungen und eine Kindertagesstätte errichten will, wurden am Donnerstagabend von einem Brand heimgesucht. Und zwar laut Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn zum dritten Mal in einer Woche. Am Donnerstag brannte es im Dachgeschoss. Die Einsatzkräfte hätten sich zunächst Zutritt auf das mit Bauzäunen gesicherte Grundstück verschafft und Zugangstüren in das Gebäude gewaltsam geöffnet, erklärt die Feuerwehr Bonn.