Randale in Bonner Flüchtlingsunterkunft : Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen eines Randalieres in der Flüchtlingsunterkunft an der Deutschherrenstraße muss die Polizei anrücken. Foto: Axel Vogel

Ein 27-Jähriger hat in der Flüchtlingsunterkunft an der Deutschherrenstr randaliert. Es gab auch einen Drogentest.

Wegen Körperverletzung ermittelt die Bonner Polizei nach einem Vorfall am Dienstag in der Landesunterkunft für Asylbewerber an der Deutschherrenstraße in Muffendorf. Im Fokus der Ermittlungen steht dabei ein 27 Jahre alter Mann, der laut Polizeisprecher Michael Beyer bei der Geldausgabe in der Einrichtung randaliert haben soll.