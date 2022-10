Raub auf Wettbüro in Bad Godesberg : Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Bad Godesberg Die Bonner Polizei sucht mit Fotos nach einem mutmaßlichen Räuber, der Ende März ein Wettbüro in der Villichgasse in der Bad Godesberger Innenstadt überfallen haben soll.

Die Bonner Polizei fahndet seit Dienstag mit Fotos öffentlich nach einem Mann, der am 27. März 2022 ein Wettbüro in der Bad Godesberg Innenstadt überfallen haben soll. Das Büro befindet sich an der Villichgasse – einem Ort, der eigentlich zu jeder Tageszeit gut besucht ist.

Mutmaßlicher Täter floh Richtung Aennchenplatz

Nachdem der Mitarbeiter dem unbekannten Mann das Geld gegeben hatte, schloss der Täter sein Opfer in eine Toilette des Betriebes ein. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete er nach den bisherigen Erkenntnissen in Richtung Aennchenplatz, der sich in direkter Nachbarschaft befindet. Wie viel Geld der Mann erbeuten konnte, teilten die Ermittler nicht mit. Die Polizei leitete nach dem Notruf direkt eine Fahndung ein, konnte den Mann aber nicht festnehmen. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und zirka 30 Jahre alt sein und eine kräftige Statur haben. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann einen schwarzen Mund-Nasenschutz sowie eine schwarze Kappe, eine schwarze Kapuzenjacke und eine Jeans.

Fotos werden auf richterlichen Beschluss veröffentlicht

Auf richterlichen Beschluss wurden deshalb nun insgesamt drei Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht, zu sehen sind sie im Fahndungsportal der Polizei NRW. Ein Bild zeigt den Tatverdächtigen, wie er in das Ladenlokal hineinschaut, zwei andere zeigen ihn im Wettbüro. Die Kappe zeigt das Logo der New York Yankees, einem Baseball-Team aus New York City. Der brutale Überfall soll laut Polizei genau fünf Minuten gedauert haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Menschen, die Hinweise zur Identität des Mannes machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das geht über die Rufnummer ☎ 0228 / 150 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei auf ihrem Fahndungsportal den Gesuchten anzusprechen, da er möglicherweise bewaffnet sein könnte, in dringenden Fällen sollte die 110 gewählt werden.