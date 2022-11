Kontrollen an zwei Tagen in Bad Godesberg : Polizei findet Drogen und verteilt Verwarngelder

Bonn-Gronau : Schnellzug erfasst Kleinwagen auf Bahnübergang Ein ICE hat einen Kleinwagen in der Nacht zu Donnerstag am Bahnübergang Ollenhauerstraße in Bonn erfasst. Personen saßen bei dem Zusammenstoß nicht im Auto. Die Polizei sucht nach einen unbekannten Mann, der eilig den Unfallort verlassen haben soll.