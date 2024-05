Tierischer Einsatz Polizei rettet in Bad Godesberg Entenküken aus Gully

Wenn eine Familie ungewollt getrennt wird, kann das – gelinde gesagt – für Aufregung sorgen. Das gilt auch für eine Entenfamilie. Diese war am Pfingstmontag in Friesdorf unterwegs, als ihr gegen 12 Uhr ein Teil des Nachwuchses auf dem Winkelsweg abhandenkam. Das sorgte nicht nur für Nervosität, Groß und Klein liefen so orientierungslos und laut schnatternd umher, dass Nachbarn aufmerksam wurden und die Polizei riefen. Denn, so die Befürchtung: Die Tiere haben sich verirrt und wissen nicht mehr, wo sie sind.