Straßenraub auf Zehnjährigen Polizei stoppt und kontrolliert Linienbus in Bad Godesberg

Hintergrund für die Kontrolle war ein Straßenraub, wie der Bonner Polizeisprecher Michael Beyer am Montag auf Anfrage mitteilte. Zugetragen hatte sich die Tat laut Beyer am Samstag gegen 18.15 Uhr auf Max-Planck-Straße in Pennenfeld. Ein Zehnjähriger, der mit einem elfjährigen Freund unterwegs war, war dort von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angegangen worden. "Einer der Täter hielt den Jungen fest, während der zweite Täter dem Zehnjährigen Bargeld aus der Geldbörse entnahm", schilderte Beyer den Vorfall. "Die Täter flüchteten und stiegen dann in einen Bus der Linie 612."