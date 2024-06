Hausfriedensbruch und Randale Polizeieinsätze in Godesberger Flüchtlingsunterkunft haben sich verdoppelt

Die Landes-Flüchtlingsunterkunft in Muffendorf wird aktuell erweitert, perspektivisch sollen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) statt wie bisher circa 480 rund 1000 Menschen leben. Im Mai informierte die Bezirksregierung Köln, die Trägerin der ZUE ist, die Anwohner bei einer Infoveranstaltung offiziell über die Pläne. Diese stießen im Plenum auf geteilte Meinung. Warum eine solche massive Aufstockung nötig sei, wollte mancher wissen. Andere befürchteten, dass das Konfliktpotenzial weiter steigen werde, wenn so viele Menschen gemeinsam untergebracht würden. Denn, so ein Argument, schon in der Vergangenheit habe es regelmäßige Polizeieinsätze an der Unterkunft gegeben. Tendenz steigend.