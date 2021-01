Bad Godesberg : Polizeieinsätze nach Auseinandersetzungen in Wohnung und Linienbus

Ein Fahrgast hat sich bei einer Kontrolle in einem Bus zur Wehr gesetzt. Foto: Axel Vogel

Zu zwei Einsätzen in Bad Godesberg ist am Freitagmittag die Polizei ausgerückt. In einem Fall ging es um einen Streit eines Paares, in einem anderen um eine Auseinandersetzung in einem Linienbus.



Gegen 12.45 Uhr mussten zwei Streifenwagenbesatzungen eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau schlichten. Zeugen wollen zuvor lautstarke Wortgefechte gehört haben. Wie Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei, berichtete, hatte das Paar, das inzwischen in Trennung lebt, über Gegenstände gestritten. Da beide nicht mehr in einer gemeinsamen Wohnung leben, habe die Polizei dem Mann einen Platzverweis erteilt. „Ein Straftat lag nicht vor“, so Beyer.