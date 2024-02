Bad Godesberger Auszubildende Offen fürs Abenteuer Namibia

Anne von Grudzinski sitzt quasi auf den Koffern. Nur noch wenige Tage, und sie bricht für drei Wochen auf nach Namibia. Die junge Frau macht ihre Ausbildung in der Kita St. Evergislus und geht dabei am Robert-Wetzlar-Berufskolleg zur Schule. So nimmt sie dieses Jahr an einem Austausch teil, der an der Schule zur Tradition geworden ist.