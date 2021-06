5000 Euro für Verein Ausbildung statt Abschiebung : Preis für Bad Godesberger Verein

Bad Godesberg Der Verein Ausbildung statt Abschiebung (AsA) mit Sitz in Bad Godesberg erhält 5000 Euro aus einem Wettbewerb. Diese Förderung ist Teil einer Auszeichnung des bundesweit tätigen Vereins Startsocial. AsA gehört zu insgesamt sieben Preisträgern.

Der Verein Ausbildung statt Abschiebung (AsA) ist vom Verein Startsocial in einem bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnet worden. Damit verbunden ist eine Förderung in Höhe von 5000 Euro für die Bad Godesberger Einrichtung. In einem Video-Interview würdigte Bundeskanzlerin Angela Merkel, Schirmherrin von Startsocial, das Engagement der insgesamt sieben Preisträger.

Verein sucht Firmen und Berufserfahrene

Seit 20 Jahren bietet der Verein AsA geflüchteten Jugendlichen mit unsicherem Aufenthaltsstatus in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Hilfe an. Dabei betreuen sie Geflüchtete zwischen 14 und 27 Jahren. In einem nächsten Schritt wolle der Verein sein Netzwerk ausbauen, um weiter Geflüchtete in Ausbildungen zu vermitteln. Dazu sucht AsA interessierte Ausbildungsbetriebe sowie Fachkräfte verschiedener Berufszweige, die ihr Wissen in Angeboten der Nachhilfe weitergeben.