Chance für Rollen im Fernsehen : Prince Damien tritt bei Bad Godesberger Casting-Event auf

Foto: UFA

Bad Godesberg DSDS-Sieger Prince Damien ist in Bonn-Bad Godesberg Gaststar bei einem UFA-Casting, bei dem jeder kostenlos sein Talent unter Beweis stellen kann – am Freitag, 16. September, in der Fronhofer Galeria.

„Habe ich das Zeug, vor einer Kamera zu stehen?” Das fragen sich wohl viele insgeheim. Dabei haben sie, ohne es zu wissen eine herausragende Stimme oder großes Schauspieltalent, woran die Macher der großen TV-Shows und -Serien interessiert sind.

Ob sie sich tatsächlich eignen, können sie am Freitag, 16. September, zwischen 13 und 18 Uhr in der Fronhofer Galeria, Am Fronhof 9, vor den Augen professioneller Talent-Scouts der UFA Talentbase unter Beweis stellen. Das Motto: Darsteller, Show-Kandidaten, Komparsen & Co. Mit dabei ist DSDS-Sieger Prince Damien. Er wird auf der Bühne stehen, Autogramme geben und gemeinsam mit den Casting-Teilnehmern singen.

Die UFA Talentbase sucht neue Gesichter für ihre TV-Formate: Beispielsweise Show-Kandidaten für „Sag die Wahrheit“ (SWR), Gesangstalente für „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL), Tänzer für neue Formate sowie Schauspieler für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (RTL). Und diejenigen, die sich noch unsicher sind und erste Dreherfahrungen sammeln möchten, können sich als Komparsen vorstellen. Personen, die eine außergewöhnliche Lebensgeschichte haben, können sich ebenfalls anmelden.