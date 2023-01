Palliativpflege in Bad Godeberg : Projekt „Integrierte Hospize im Altenheim“ entlastet Heime

Bad Godesberg/Wachtberg In Bad Godesberg und Wachtberg gibt es stationäre und mobile Palliativpflege. Auch zwei Ordensschwestern begleiten Menschen auf den letzten Metern des Lebens.

Menschen, die in eines der beiden Häuser zögen, begegneten also Schwester Dhanya und Schwester Lancy direkt vor Ort, beschreibt Rieder-Hintze das Konzept. Die beiden böten Gespräche an und berieten zum Thema Patientenverfügung: „Welche Vorkehrungen gibt es bereits oder sollen getroffen werden?“, sei eine wichtige Frage. Sei schließlich eine hospizliche Betreuung nötig, könne diese durch die bereits vertraute Schwester in der gewohnten Umgebung erfolgen. „Schmerzlindernde Maßnahmen, palliative Versorgung und intensive Zuwendung gehen Hand in Hand“, beschreibt Rieder-Hintze den Dienst. Alles laufe in enger Verbindung mit den Angehörigen, nach Absprache mit den behandelnden Ärzten und unterstützt von Ehrenamtlichen.