Kult-Getränkehändler aus Bad Godesberg ist mit dem Umzug fertig : P&M öffnet am 3. Januar in Oberlar

Thomas Görtz hat seinen Kult-Getränkehandel P&M bereits seit einem Monat geschlossen und bereitet sich nun auf den Umzug nach Oberlar vor. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Der Godesberger Getränkehändler P&M ist mit dem Umzug in das neue Ladenlokal in Troisdorf-Oberlar fast fertig.



Stammkunden des kultigen Bad Godesberger Getränkehändlers P&M an der Elsässer Straße können sich den Termin fett im Kalender eintragen: Am Montag, 3. Januar, um 9 Uhr öffnet die Inhaberfamilie um Thomas Görtz ihr altes Geschäft in einer anderen Stadt, und zwar übernimmt Görtz einen bereits bestehenden Getränkehandel an der Bonner Straße 46 in Troisdorf-Oberlar. Wegen der Umzugsplanungen und der Kündigung des Mietvertrages zum Jahresende hatte das Geschäft bereits seit Ende November geschlossen. Mit dem Umzug und der Neueröffnung hat ein rund zweijähriges Tauziehen zwischen der Familie Görtz und der Stadt Bonn ein Ende gefunden.

Bei den schwierigen und langwierigen Verhandlungen, die teils auch Bezirksbürgermeister Christoph Jansen und Bezirksverordneter Ulli Barth begleitet hatten, war es im Kern um Brandschutzauflagen am alten Standort gegangen. Ferner ging es um unterschiedliche Auffassungen über die Nutzung eines Areal in der Nachbarschaft, das hatte der Eigentümer des Areals, der Spediteur Stefan Düren, der Familie Görtz als Ausweichmöglichkeit angeboten.

Weinregale sind leer und Bierkästen sind rausgeräumt

Derzeit räumt Thomas Görtz mit seinem Bruder Markus und Vater Manfred Görtz die letzten Weinregale leer und stellt die Bierkästen zur Abholung bereit. Es gibt noch einiges zu tun, denn in dem etwa 380 Quadratmeter großen Ladenlokal hatte es viel Auswahl gegeben. P&M hat sich seit knapp 35 Jahren weit über die Grenzen der Bundesstadt hinaus einen Namen mit ausgefallenen Biersorten aus den unterschiedlichsten Ländern wie Belgien und den Niederlanden gemacht. Aber auch fränkische Biere zählen zu den Spezialitäten, zudem gilt Manfred Görtz als Fachmann für Sekt, Spirituosen und Weine.

All das soll auch in dem neuen Geschäft in Oberlar, das rund 600 Quadratmeter Verkaufsfläche hat, und zudem 20 eigene Parkplätze verfügt, so bleiben, versichert Thomas Görtz: „Wir werden dort unseren Kunden weiterhin all die Biersorten, Spirituosen und Weine anbieten, die sie bislang bei uns in Bad Godesberg eingekauft haben.“

Sortiment bleibt in Oberlar unverändert

Bis Mitte Januar, so glaubt er, wird es dauern, bis er auch in Oberlar wieder über den vollen Umfang des bekannten Sortimentes verfügen könne. Um den reibungslosen Aufbau des neuen Geschäftes in Oberlar gewährleisten zu können, musste Görtz den Vermieter des alten Ladenlokals an der Elsässer Straße um eine Mietverlängerung bitten. Die wurde ihm auch bis Ende Januar gewährt.

Wenn Görtz jetzt die letzte Ware an der Elsässer Straße in den Umzugslaster verstaut, tut er das ohne Groll auf die Stadt Bonn. Vielmehr sei er einer maßgeblichen Verhandlungspartnerin auf Verwaltungsseite derweil dankbar dafür, „dass sie bei mir einige Denkprozesse angestoßen hat“. Vor allem mit Blick auf die neue Polizeiwache, die in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem ehemaligen Haribo-Gelände entsteht. „Langfristig droht die Einrichtung eines absoluten Halteverbotes auf der Elsässer Straße, was tödlich für meine Kunden geworden wäre, weil die natürlich ohne große Wege ihre Getränkekisten einladen wollen.“ Darüber hinaus hatte die Stadt noch im November auf eine Anfrage des GA betont, im Falle von P&M Lösungsansätze zur Verbesserung des Brandschutzes übermittelt und Alternativstandorte angeboten zu haben. Aus Sicht von Görtz sei das aber alles nicht zielführend gewesen.

Kölner Kunden jubeln

So freut er sich nun auf Troisdorf: „Vor allem viele meiner Kölner Kunden jubeln jetzt." Zudem sieht er "die Belgier zurück nach Troisdorf kommen“. Dies ist ein humoriger Hinweis auf die vielen belgischen Biere in seinem Angebot und darauf, dass das benachbarte Camp Spich bis 2004 ein großer Standort der belgischen Streitkräfte war.