Buchvorstellung von Radio Bonn/Rhein-Sieg in Bad Godesberg : Jana Schäfer und Volker Groß stellen Bucket List für Bonn und die Region vor

Stellen die Bucket List für Bonn und die Region vor (v. l.): Eva Weigelt, Antje Heel, Christoph Dubois, Jana Schäfer, Volker Groß und Sven Jaworek. Foto: Christine van den Bongard

Bad Godesberg Die beiden Radio Bonn/Rhein-Sieg-Moderatoren Jana Schäfer und Volker Groß haben ein Buch mit besonderen Ausflugszielen in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis vorgestellt. Das Morgenteam des Senders hat dazu mehr als 200 Ziele erkundet.



Durch welche Türen muss man in Bonn auf jeden Fall mal gegangen sein? Wenn es nach den Jana Schäfer und Volker Groß, Moderatoren bei Radio Bonn/Rhein-Sieg geht, darf die Pforte zum Botanischen Garten der Universität Bonn nicht fehlen. Sie ist einer von mehr als 200 Tipps des Duos in ihrem neuen Freizeitführer für Bonn und die Region. Bei Fingerfood, Musik und mit professioneller Kochanleitung haben Jana Schäfer und Volker Groß ihr Buch in den Bad Godesberger „Kochateliers“ auf der Friesdorfer Straße vorgestellt. Zwanzig Hörerinnen und Hörer des Lokalsenders nahmen an dem Kochevent teil. Damit konnten sie den ersten Punkt auf der Bucket List (eine Liste mit Dingen, die man im restlichen Leben noch tun sollte), denn die „Kochateliers“ von Klaus Velten und Christoph Dubois sind eine Empfehlung aus der Kategorie „Erlebniskurse“. Auch die Godesburg hat es als besonderes Ausflugsziel in Bad Godesberg in die Rankings geschafft.

Ausflugsziele sind in Kategorien zusammengefasst

Die Autoren fassen alle Ausflugsziele in Kategorien zusammen, zu denen sie jeweils fünf Tipps verraten. „Wir haben uns überlegt, dass wir die Kategorien zu etwas Besonderem machen wollen, auf die man nicht direkt kommt – zum Beispiel ‚Fünf Türen, durch die ihr mal gegangen sein müsst‘“, erklärte Schäfer. Dazu zählt unter anderem die erwähnte Glastür zum Botanischen Garten der Uni Bonn in Poppelsdorf, hinter der die Besucher eine Vielzahl an Pflanzen, Blumen und Bäumen finden können. Die Region haben die beiden Autoren allerdings etwas größer gefasst, sodass es auch Tipps von der Lahn oder sogar aus den Niederlanden gibt.

Moderatoren waren überrascht, wie viel Neues entdeckt werden kann

Obwohl sie die Region gut kennen, waren Schäfer und Groß auf ihren Trips immer wieder überrascht: „Jeder, der hier lebt, wird Sachen finden, die er überhaupt nicht kannte. Auch für uns gab es immer wieder neue Ecken. Neu-Bonner können die Region mit dem Buch besser kennenlernen“, so Groß.

Die Wahl ihrer persönlichen Favoriten fiel den Moderatoren dabei nicht leicht. Kanufahren auf der Lahn oder Wasserskifahren in Langenfeld stehen ganz oben auf ihrer Liste. „In Bonn gibt es natürlich 1000 schöne Orte – die schönsten Cafés oder viele Plätze am Rhein und an den Flüssen“, so Groß. Bonn habe aber auch einige spannende Indoor-Aktivitäten zu bieten. Wer kniffelige Rätsel mag, hat die Möglichkeit, gleich zwei Escape Rooms zu testen, zum Beispiel die „Fluchtgefahr“ in Endenich oder das „Fugio“ in Dottendorf. Schäfers Highlight ist das 3D-Schwarzlicht Minigolf in Bonn-Holzlar.

Eineinhalb Jahre haben die Recherchen gedauert

Dass manche ihrer Tipps durch das Buch nicht mehr geheim sind oder zu einem Besucher-Magneten werden könnten, macht den Autoren keine Sorgen. „Uns war es wichtig, 200 wirklich schöne Dinge vorzustellen, die man guten Gewissens weiterempfehlen kann und da haben wir auch keine Geheimnisse“, so Schäfer. Ganz im Gegenteil: Die Kategorien sollen die Leser anspornen, nach jedem Ausflug einen Haken auf der Liste setzen zu können.

Eineinhalb Jahre hat das Duo Freizeitaktivitäten in der Region ausprobiert. Zu Beginn der Corona-Pandemie, als eigentlich gar nichts mehr ging, fragten sich Schäfer und Groß, was Menschen in und um Bonn in ihrer Freizeit noch unternehmen können. Verlegerin Antje Heel hat die Idee unterstützt und das Buchprojekt gemeinsam mit Eva Weigelt betreut. Ihre Inspiration fanden Schäfer und Groß quasi wie von selbst: „Nachdem wir angefangen haben, haben wir immer mehr Sachen entdeckt, die man unternehmen kann“, erzählte Schäfer.