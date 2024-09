Radio Schroeder in Friesdorf schließt Das Hi-Fi-Studio war früher das Wohnzimmer der Familie

Wo Schroeder draufsteht, ist kein Schroeder drin: Das gleichnamige Radiogeschäft an der Ecke Annaberger und Bernkasteler Straße trägt auch heute noch den Namen seines ersten Inhabers. Gut 100 Jahre ist es her, dass er damit begann – ja, da gab es schon Rundfunkempfänger. Seit 1988 führen Heinz-Willy und Anna Müller den Betrieb, den in Friesdorf wohl jeder kennt. Nun haben sich die beiden entschlossen, aufzuhören. Aber nicht, weil es nicht mehr läuft.