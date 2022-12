Tiefbauamt will sich Situation anschauen : Radparkplatz am Mehlemer Bahnhof ist sehr dunkel

Düstere Ecke: Die Bike and Ride-Anlage am Mehlemer Bahnhof liegt großenteils im Dunkeln. Foto: Alexander Barth

Mehlem GA-Leserin befürchtet Überfälle. Die Stadt will sich die Situation an der Bike and Ride-Anlage für Pendler anschauen