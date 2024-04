Ramadan in Bad Godesberg Die erste Dattel sorgt für eine Geschmacksexplosion

Bad Godesberg · Den ganzen Tag über nichts essen und trinken: So will es der Ramadan. Doch mit Einbruch der Dunkelheit ist das wieder erlaubt. Die festlichen Ramadan-Büffets in den Restaurants in Bad Godesberg genießen nicht nur Muslime.

05.04.2024 , 14:21 Uhr

Was darf es sein: Adel Ghazali (l.) bedient seinen Stammgast Ferdi Beyazoglu. Foto: Alfred Schmelzeisen

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn