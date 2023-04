Fastenbrechen in Bad Godesberg Vor dem Schwarzen Tee gibt es türkisches Allerlei

Für Muslime, die Ramadan fasten, ist das tägliche Essen eine Herausforderung. Aber nicht unbedingt, weil erst nach Sonnenuntergang aufgetischt wird. Sie dürfen ja auch nicht probieren, was sie tagsüber kochen. Für das Türlü, türkisch für „Allerlei“, das die Frauen von der Ditib-Gemeinde in Bad Godesberg am Samstag für das Fastenbrechen an der Fatih-Moschee zubereiteten, mussten sie schon mittags anfangen. Es machte wohl die Erfahrung: Es gab genug Gemüse und Fleisch für etwa 400 Personen, und auch geschmacklich gelang der Eintopf ziemlich gut.