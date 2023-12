Polizei sucht Tatverdächtige Kinopolis-Mitarbeiter verletzt sich an mit Rasierklingen präparierter Türklinke

Das Parkhaus neben dem Kinopolis an Moltkeplatz war in der Nacht zu Samstag Schauplatz eines ausgesprochen ungewöhnlichen Vorfalls. Wie die Bonner Polizei mitteilte, hatten Unbekannte die Türklinke am Zugang eines der beiden Parkhäuser mit Rasierklingen präpariert. Ein 29-jähriger Mann fasste auf die manipulierte Türklinke und zog sich dabei eine Schnittwunde an der Hand zu, so die Polizei weiter.