Nager fressen sich durch Mülltonen In Bad Godesberg leben dreimal so viele Ratten wie Einwohner

Für Dirk Michaelis ist es mittlerweile ein vertrauter Anblick. Betritt er den Hinterhof seines Mehrfamilienhauses an der Bonner Straße, so dauert es selbst am helllichten Tag meist nur wenige Minuten, bis die erste Ratte sichtbar wird. Wenn die Nager nicht quer über den Hof laufen, dann hört man sie – oder sieht ihre Hinterlassenschaften. „Die Rattenplage breitet sich aus“, ist Michaelis überzeugt. Nicht nur, dass sich die Tiere explosionsartig vermehrten, sie fühlten sich auch von Müll und Co. in den verschiedenen Hinterhöfen angezogen.