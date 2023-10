Rattenplage in Bonn So läuft der Kampf gegen Ratten in Bad Godesberg

Außerdem sollte die Stadt informiert werden, sobald Ratten auf Straßen, in Parks oder auf Plätzen gesichtet werden – egal ob im Zentrum oder in den Stadtteilen. Zuständig dafür ist laut Schulte das Ordnungsamt. Die Mitarbeiter sind telefonisch unter 0228/772545 oder per Mail an rattenmeldungen@bonn.de erreichbar. Wer von einem Nagerbefall in Kanälen ausgeht, kann sich auch direkt an das Tiefbauamt wenden: 0228/774140.