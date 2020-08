Am Bahnhof in Bad Godesberg : Foto-Fahndung nach bewaffneten Raub auf Taxifahrer

Am Bahnhof in Bad Godesberg

Bad Godesberg Ein Unbekannter soll im Juli am Bahnhof in Bad Godesberg einen Taxifahrer überfallen und ausgeraubt haben. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann soll am 17. Juli am Von-Groote-Platz in Bad Godesberg einen Taxifahrer mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet haben. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Taxifahrer den Mann vom Bonner Hauptbahnhof aus mit in Richtung Bad Godesberg. Gegen 17.35 Uhr kam das Taxi hinter dem Godesberger Bahnhof an. Nachdem Fahrer und Gast ausgestiegen waren, soll der Unbekannte statt seines Geldbeutels eine Waffe gezückt haben und den Taxifahrer damit bedroht haben. Dieser händigte sein Bargeld sofort aus. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof.