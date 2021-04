Polizei fahndet nach den Tätern : 20-Jähriger wird am Rheinufer in Rüngsdorf überfallen

Bonn Zwei junge Männer sollen am Sonntagabend einen jungen Mann in Bonn-Rüngsdorf beraubt haben. Dieser soll am Rheinufer gewaltsam um 50 Euro gebracht worden sein. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am späten Sonntagabend um 23.30 Uhr einen jungen Mann in Rüngsdorf beraubt haben. Der 20-jährige Geschädigte sowie zwei Zeugen hielten sich zur Tatzeit am Von-Sandt-Ufer in Höhe des Panoramaparks auf, als plötzlich zwei Männer an die Gruppierung herantraten und Geld verlangten. Einer der Unbekannten soll den 20-Jährigen von hinten festgehalten, der andere ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss nahmen die Tatverdächtigen einen 50-Euro-Schein aus dem Portemonnaie des Geschädigten und rannten in unterschiedliche Richtungen am Rheinufer davon. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.