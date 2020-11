Raubüberfall in Plittersdorf : So hat eine Betreiberin den Überfall auf ihren Kiosk erlebt

Plittersdorf Nachdem ihr Kiosk an der Wurzerstraße in Plittersdorf überfallen wurde, versucht die Betreiberin Edith Wallbruch, Abstand zu den Geschehnissen zu bekommen.

Einen Schrecken in der Abendstunde erlebte Cavit Wallbruch, Mitbetreiber des Kiosks an der Wurzerstraße 108. Am Freitagabend um 18.15 Uhr sah er sich an der Kasse plötzlich einem Räuber gegenüber. Mit einem Messer in der Hand wollte der Mann die Herausgabe von Bargeld erpressen. Auch wenn der Überfall für Wallbruch glimpflich verlief, wünschen sich er und seine Frau Edith Wallbruch, Betreiberin des Kiosks, jetzt nur noch eins: ein bisschen Normalität.

„Er hat es mir erst am nächsten Tag gesagt“, berichtet Kioskbetreiberin Edith Wallbruch, wie ihr Mann trotz des eigenen Schreckens auf sie Rücksicht genommen hat. „Ich hätte sonst die ganze Nacht kein Auge zugemacht.“ Er selbst wollte am Montag am liebsten gar nicht mehr über den Überfall sprechen. Oft schon hätten sie gemeinsam überlegt, was man am besten machen sollte, wenn ihr Kiosk wie der einiger Kollegen überfallen würde, sagt Edith Wallbruch. „Aber so etwas kann man gar nicht vorausplanen. Da reagiert man ganz spontan“, beschreibt sie die Geschehnisse.